CP compra 22 novos comboios regionais com desconto de dez milhões

A CP conseguiu comprar 22 comboios regionais com desconto. A transportadora assegurou uma poupança de cerca de dez milhões de euros entre o início e o final do primeiro concurso de material circulante em praticamente duas décadas, confirmou o Dinheiro Vivo junto da empresa. A suíça Stadler venceu o concurso e tem até quatro anos para entregar a primeira unidade a contar da data do visto do Tribunal de Contas.

O preço-base deste concurso, lançado em janeiro do ano passado, era de 168,21 milhões de euros. Este era o montante máximo que a CP estava autorizada para a compra das dez automotoras elétricas e das 12 unidades bimodo, ou seja, que também podem circular em linhas não eletrificadas.

Sete meses depois, em julho, a fabricante suíça propôs vender os 22 comboios por 168,13 milhões de euros, menos 800 mil do que o preço-base. Como a Stadler passou para a fase final do concurso - como as espanholas CAF e Talgo - teve a possibilidade de chegar à fase de negociação e lançar nova proposta.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No início de dezembro de 2019, os suíços voltaram a apresentar uma nova proposta, agora de 158,14 milhões de euros, detalha fonte oficial da transportadora em resposta às perguntas do Dinheiro Vivo. O desconto de 9,9 milhões de euros ajudou o júri do concurso a escolher a Stadler - o fator preço tinha uma ponderação de 30 em cem pontos disponíveis.

Apesar de ter garantido a vitória em dezembro, a Stadler só assinou contrato com a CP em 21 de outubro, já depois do levantamento da impugnação por parte da CAF, um dos concorrentes derrotados, por alegado erro processual.

Os novos comboios regionais só deverão começar a circular em 2024 em linhas regionais como Douro, Oeste e ainda em Évora e Beja. Assim que chegar o primeiro comboio, os restantes 21 terão de chegar no espaço máximo de 22 meses.

A demora neste processo estragou o planeamento da empresa ferroviária nacional. A CP contava receber os primeiros novos comboios em 2023, já depois da recuperação de 70 unidades que estavam encostadas no Entroncamento, e de terminar o contrato para o aluguer de 24 automotoras a gasóleo à Renfe, congénere espanhola da CP.

O atraso no concurso, no entanto, vai obrigar a transportadora a prolongar, por mais dois anos, o aluguer dos comboios a Espanha, que custa, atualmente 7,5 milhões por ano, ou seja, 312 mil euros por comboio.

O atual contrato foi assinado em 2018 e termina no final de 2022. O aluguer de carruagens "evolui em função da entrada ao serviço do material circulante novo e recuperado e da inauguração das eletrificações", detalha a transportadora.

Que regionais a CP vai comprar?

Os suíços da Stadler levaram a vitória no concurso público para a compra de 22 novos comboios regionais da CP, com vantagem em todos os critérios de avaliação, sobretudo conforto, preço e tecnologia.

O Flirt 160 foi o modelo escolhido pela empresa suíça para entrar neste concurso. É um comboio regional com um só piso, que pode ser facilmente personalizado às necessidades da CP. Cada automotora terá três carruagens, com capacidade máxima de 375 passageiros, dos quais 214 sentados. A velocidade máxima por comboio será de 160 km/h (unidades elétricas) ou de 140 km/h (bimodo).

A compra dos 22 novos comboios regionais é independente da aquisição de 50 carruagens usadas à Renfe e de 129 novos comboios elétricos ao longo da próxima década: 62 para serviços urbanos, 55 regionais e ainda 12 unidades para o longo curso.

Diogo Ferreira Nunes é jornalista do Dinheiro Vivo