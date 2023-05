Costa Silva. "Há condições para o desempenho da economia ser bastante melhor" em 2023

O ministro da Economia e do Mar assinalou esta quarta-feira que existem condições para que o desempenho da economia seja "bastante melhor" do que o verificado no ano passado, destacando o impulso do turismo, que disse ser um caso de estudo.

"Há condições para o desempenho da economia portuguesa, este ano, ser bastante melhor àquele que era no final do ano passado", afirmou António Costa Silva, numa audição parlamentar na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

O ministro começou a sua intervenção a lembrar que 2022 foi um ano "extremamente difícil" para toda a Europa, face à invasão da Ucrânia pela Rússia, notando que a Europa é "um projeto unificador para a paz", que agora está no centro de uma disputa geopolítica.

Apesar de a guerra ter condicionado o funcionamento da economia mundial, o ministro referiu existir já alguma recuperação, destacando uma melhoria ao nível do "sentimento económico da União Europeia".

Segundo os dados citados pelo governante, no primeiro trimestre deste ano, o preço do petróleo baixou cerca de 15%, verificando-se também "quedas significativas" nos preços da eletricidade do gás.

"Isto é muito importante para o desempenho da economia portuguesa. O custo das matérias-primas alimentares também teve uma descida significativa e verificam-se tendências de redução da inflação", acrescentou.

Costa Silva sublinhou ainda que as exportações aumentaram mais de 13% neste período, destacando o setor do turismo, que classificou como "uma das grandes imagens de marca do país", a crescer mais 15% face a 2019 (período pré-pandemia).

Em janeiro contabilizaram-se 2,5 milhões de dormidas e 1.300 milhões de receitas, enquanto no mês seguinte as dormidas fixaram-se em quatro milhões e as receitas ficaram "na mesma ordem de grandeza", 42% acima de 2019.

Já em março as dormidas ascenderam a cinco milhões.

"O turismo é o grande motor da economia nacional. Em 2009 tinha 6.900 milhões de receitas e, em 2022, 21.100 milhões de euros. É uma multiplicação [cerca] de três vezes. É um 'case study' [caso de estudo], que se deve à excelência dos operadores económicos", concluiu.

PRR: Ministério da Economia está a fazer tudo para acelerar execução - ministro

O ministro da Economia e do Mar garantiu esta quarta-feira, no parlamento, que o seu ministério está a fazer tudo para acelerar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), notando que os pagamentos executados estão em 630 milhões de euros.

"O Ministério da Economia está a fazer tudo para acelerar a execução do PRR. Gerimos um pacote de 4.100 milhões de euros e 630 milhões de euros de pagamentos estão executados, o que corresponde a 15%, acima da média de execução do PRR", afirmou António Costa Silva, numa audição parlamentar na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

Das 53 agendas mobilizadoras, 29 estão no terreno e a ser executadas e 15 têm os termos de aceitação executados.

"Esperamos, a breve trecho, ter 44 das 53 agendas mobilizadoras em velocidade cruzeiro", vincou.

Ainda no que se refere às agendas mobilizadoras, o governante disse que vão ser executados pagamentos de 300 milhões de euros, acrescentando que as necessidades iniciais de pagamentos foram colmatadas com um adicional de 10% "porque a maior parte dos investimentos é feita à cabeça".

Os pagamentos aos beneficiários do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) ascenderam a 1.799 milhões de euros (11%), até 03 de maio, e as candidaturas aprovadas a 124.969, segundo o último relatório de monitorização.

Este plano, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem ainda o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.

Habitação: Costa Silva espera solução equilibrada para alojamento local

O ministro da Economia, António Costa Silva, garantiu esta quarta-feira acreditar que vai ser possível atingir uma "solução equilibrada" para o alojamento local, no âmbito do pacote "Mais Habitação", defendendo que agora cabe ao parlamento intervir.

"Trabalhamos no Ministério da Economia e do Mar, sobretudo com o secretário de Estado do Turismo, para melhorar tudo o que diz respeito ao alojamento local. Melhorámos a proposta inicial e continuamos a trabalhar. Agora é tempo de o parlamento intervir", apontou Costa Silva, em resposta ao PSD, numa audição parlamentar na comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

O titular da pasta da Economia reiterou que os investidores precisam de previsibilidade, por isso, defendeu que as regras não podem ser mudadas subitamente.

"Penso que hoje há consenso e vamos conseguir uma proposta equilibrada para o alojamento local", vincou Costa Silva, destacando o papel desta atividade no interior de Portugal.

As medidas do Programa Mais Habitação vão custar cerca de 900 milhões de euros, excluindo nesta estimativa o que venham a ser valores de custos com rendas, com obras a realizar ou com compras, mas incluindo o valor das linhas de crédito, e recorrerão a verbas do Orçamento do Estado, conforme já indicou o ministro das Finanças, Fernando Medina.

Em 21 de março, o presidente da associação que representa o setor em Portugal defendeu que o programa "Mais Habitação" pode matar o alojamento local.

Eduardo Miranda, presidente da associação Alojamento Local Em Portugal (ALEP), alertou, na altura, em audição parlamentar para "o impacto desastroso para a economia" do novo pacote apresentado pelo Governo em 16 de fevereiro, que estima que seja muito superior ao eventual benefício para a habitação que as medidas propostas venham a ter.

A contribuição extraordinária sobre os estabelecimentos de alojamento local, que considera uma dupla tributação "abusiva e coerciva", tornará "inviável" a manutenção do negócio "em todas as zonas em que a taxa for implementada", conduzindo "ao encerramento, ou até mesmo à falência, de muitos operadores".

Simultaneamente, o fim da atribuição de novas licenças e a análise das atuais dentro de sete anos, "é o mesmo que dizer que não abre nenhum restaurante nem muda a gerência até 2030", comparou Eduardo Miranda.