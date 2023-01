Costa Silva admite compra da TAP pela IAG

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva não descarta a aquisição da TAP pelo grupo IAG, numa entrevista ao jornal espanhol El Economista, publicada esta sexta-feira.

De acordo com o governante, a TAP já está "saudável" e a possibilidade de ser o grupo IAG (que detém a British Airways, a Aer Lingus, a Iberia e Vueling) a adquirir a companhia aérea seria bem vista. "A TAP é, agora, uma companhia saneada e foram criadas as condições adequadas para a privatização e a Iberia e outros operadores internacionais possam participar na operação", afirmou.

Costa Silva explicou que o grupo IAG tem boas condições para entrar na privatização da TAP, visto que, através da Iberia, "as ligações com o hub do aeroporto de Barajas (em Madrid) impulsionaria quer o turismo quer a economia portuguesa".

