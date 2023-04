Costa realça na Coreia do Sul que Portugal tem as maiores reservas de lítio da Europa

O primeiro-ministro salienta esta quarta-feira ao jornal "The Korea Times" que Portugal tem as maiores reservas de lítio da Europa e que oferece acesso aos mercados europeu e de língua portuguesa com 500 milhões de pessoas.

António Costa termina esta quarta-feira uma visita oficial de dois dias à Coreia do Sul, durante a qual tem assumido como principal objetivo atrair novos investimentos de multinacionais sul-coreanas para setores como as energias renováveis, os semicondutores e a indústria automóvel.

Nesta entrevista que concedeu ao "The Korea Times", o líder do executivo defendeu que Portugal "tem mais a oferecer do que apenas acesso ao mercado europeu de 500 milhões de pessoas, já que o país também possui um forte relacionamento com a comunidade global de língua portuguesa".

Destacou, depois, a posição geográfica estratégica de Portugal, dizendo que é o país europeu mais próximo da América do Norte e do Sul e da maior parte da África, com a vantagem de possuir conexões diretas por cabo submarino para todos os continentes.

