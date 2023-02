Costa diz que governo dá hoje "passo importantíssimo" na habitação

O primeiro-ministro, António Costa, assina esta quinta-feira um artigo de opinião no jornal Público, no qual escreve que a "habitação foi sempre uma prioridade" para o governo, que esta quinta-feira dará "mais um passo importantíssimo na consolidação [da habitação] como pilar do Estado Social".

Realiza-se esta quinta-feira um Conselho de Ministros dedicado exclusivamente à habitação. "Não podemos baixar os braços. Erguemos os alicerces necessários para podermos afirmar hoje, com confiança, que não começámos pelo telhado. A habitação foi sempre uma prioridade para nós e hoje damos mais um passo importantíssimo na sua consolidação como pilar do Estado Social", afirma o primeiro-ministro.

Costa não detalha que tipo de medidas prepara o governo. Revela somente que o pacote de medidas para a habitação assenta em "cinco eixos fundamentais": aumentar o número de imóveis afetos a uso habitacional; simplificar os processos de licenciamento de construção, aquisição e utilização de habitação; aumentar a oferta de fogos para arrendamento habitacional; combater a especulação; e apoiar as famílias.

