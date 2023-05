Costa assinala 25 anos do BCE e quer sistema financeiro mais resiliente às crises

O primeiro-ministro assinalou esta quarta-feira os 25 anos de existência do Banco Central Europeu (BCE), marco que considerou histórico e que "anima" o Governo português a trabalhar por um sistema financeiro mais resiliente em tempos de crise.

Estas posições de António Costa foram publicadas na sua conta oficial na rede social Twitter, numa mensagem em que destaca os avanços da União Europeia e elogia o papel do BCE no último quarto de século.

Com o aniversário do Banco Central Europeu assinala-se um marco histórico, que nos anima a fazer mais e melhor. Vamos trabalhar para que a #UE seja um espaço mais coeso, com mais e melhor #emprego, um sistema financeiro forte e estável e maior resiliência em tempos de crise.#ecb - António Costa (@antoniocostapm) May 24, 2023

"O BCE assinala hoje 25 anos de existência, marcados por grandes avanços: O aprofundamento da União Económica e Monetária, a criação do euro, e o estabelecimento da União Bancária", escreveu o primeiro-ministro, sustentando que aqueles passos constituem "elementos fundamentais no processo de integração europeia e fatores de competitividade global".

Também de acordo com o líder do executivo português, os 25 anos do BCE representam "um marco histórico".

Um marco que, na perspetiva do primeiro-ministro, anima o Governo português "a fazer mais e melhor".

"Vamos trabalhar para que a União Europeia seja um espaço mais coeso, com mais e melhor emprego, com um sistema financeiro forte e estável e maior resiliência em tempos de crise", salientou.

Nas últimas reuniões do Conselho Europeu e em várias intervenções públicas, António Costa tem defendido a necessidade de ser criado um instrumento permanente para apoiar as economias da União Europeia em situações de crise, visando evitar a "perigosa tentação" de optar pelo alívio nas regras dos auxílios estatais.