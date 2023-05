Consumidores estão mais confiantes, ao contrário dos empresários

A confiança dos consumidores aumentou, em maio, graças a expectativas mais positivas das famílias quanto à situação económica do país e à situação financeira do agregado familiar. Já o indicador de clima económico caiu, pela primeira vez em 2023, com todos os setores económicos a registarem quebras na confiança.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o indicador de confiança dos consumidores tem vindo a aumentar desde ​​​​dezembro, atingindo em maio o valor máximo desde fevereiro de 2022. O valor mais baixo desde o início da pandemia (em abril de 2020) tinha sido atingido em novembro.

Destaque, nesta evolução em maio, para o contributo positivo das expectativas de evolução futura da situação económica do país e da situação financeira do agregado familiar, assim como das opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar. De acordo com os resultados dos 'Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores', só as perspetivas de evolução futura da realização de compras importantes por parte das famílias registaram um contributo negativo para o indicador de confiança.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia