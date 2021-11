Conferência "Exportações & Investimento 2021"

A AICEP realiza esta segunda-feira a sua Conferência Anual subordinada ao tema genérico "Exportações & Investimento". Pela inicitaiva vão passar o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e o Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

Do programa do evento, que acontece no Convento de São Francisco, em Coimbra, destaque ainda para as intervenções de Nuno Sebastião, CEO da Feedzai, que será o keynote speaker da Conferência, bem como de António Costa e Silva, Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR.

Serão ainda atribuídos os Prémios "Melhor PME Exportadora" e "Melhor Investimento" às empresas que, em2019, se destacaram pelo seu desempenho no desenvolvimento das suas estratégias d einternacionalização e/ou de investimento, no âmbito de projetos financiados pelo Portugal2020, da responsabilidade da AICEP, e de acordo com os critérios deste programa de incentivos.

Programa da conferência:

10:00 - Abertura

Augusto Santos Silva, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros

"O posicionamento de Portugal e da Europa no novo contexto geopolítico /geoeconómico"

10:30 - Luís Castro Henriques, presidente da AICEP

"Exportações & Investimento: resultados e desafios"

11:00 - Keynote speaker: Nuno Sebastião, CEO da Feedzai

"Conhecimento, empreendedorismo, inovação e competitividade - de Portugal para o mundo"

11:40 - Atribuição dos Prémios AICEP Exportação & Investimento

"Melhor PME Exportadora" e "Melhor Investimento"

12:20 - Encerramento da sessão da manhã

14:30 - Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização

"Evolução da internacionalização da economia portuguesa -- perspetivas"

15:00 - António Costa Silva, presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR

"A importância do PRR para o relançamento da economia portuguesa"

15:30 - Debate (moderado por Rosália Amorim/DN)

António Saraiva (CIP), José Eduardo Carvalho (AIP), Luís Miguel Ribeiro (AEP)

"O papel das Associações Empresariais/Empresas para o sucesso do PRR em Portugal"

16:10 - Encerramento

Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital

"Crescimento da economia portuguesa: principais desafios pós pandemia"