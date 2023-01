Concorrência notificada da compra da Trident e Chiclets pelo fabricante da Smint e Mentos

O fabricante de doces Perfetti, com marcas como a Chupa Chups, Mentos e Smint, notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra à Mondelez do negócio 'Chiclets' e 'Trident', entre outras marcas de chicletes, na Europa, EUA e Canadá.

Segundo o aviso publicado, a operação de concentração pelo regulador da concorrência, que está a apreciar eventuais efeitos do negócio na livre concorrência do mercado nacional, resulta da aquisição, pelo grupo Perfetti Van Melle, do controlo exclusivo sobre o negócio de pastilhas elásticas em mercados operados pelo Grupo Mondelez na América do Norte e na Europa.

No que respeita ao comprador, a Mondelez Global LLC, o aviso da AdC destaca que, em Portugal, a operação notificada compreende a aquisição pela Perfetti de ativos correspondentes às marcas 'Trident', 'Chiclets' e 'Bubbaloo'.

O grupo Perfetti Van Melle está presente a nível mundial na produção e venda de produtos de confeitaria, incluindo uma vasta gama de doçaria, nomeadamente chupa-chupas, pastilhas elásticas, drageias, bem como doces mais tradicionais. Algumas das suas marcas mais conhecidas são a Chupa Chups, a Mentos e a Smint.