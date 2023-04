Como vamos chegar à sociedade gigabit em quatro anos

A quinta geração da rede móvel (5G), a expansão da rede de fibra ótica para as zonas brancas (sem cobertura) e os novos cabos submarinos entre o continente e as ilhas são os temas-chave dos nossos dias para o futuro das telecomunicações, em Portugal. Representam muitos milhões de euros em investimento privado e público, mas a prometida alavanca económica que é a conectividade digital em todo o território português tarda em surgir, apesar da procura pelas comunicações eletrónicas continuar a crescer.

Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, foi a mais recente governante a puxar o tema das comunicações para a ordem do dia. A 5 de abril, numa iniciativa da Câmara Municipal da Guarda, a ministra garantiu que o governo só está a aguardar pela autorização da Comissão Europeia (CE) para fazer um investimento acima dos 300 milhões de euros na cobertura de todo o território nacional com fibra ótica.

Ao Dinheiro Vivo, o gabinete de Ana Abrunhosa esclareceu que "metade do financiamento será público, proveniente de fundos europeus (FEDER - Programas Regionais) e, caso se justifique, do Orçamento do Estado".

O investimento estimado é um "valor de referência", visto que "é possível que aumente após a consulta pública ao mercado para a construção das infraestruturas aptas e os elementos de rede passivos e ativos a utilizar na construção da rede".

