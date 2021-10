Combate ao crime de fraude fiscal e de branqueamento em debate

Maior igualdade no tratamento entre os contribuintes, o combate à fraude como prioridade, debater as offshores, tentando encontrar soluções que impeçam a saída de rendimentos para países onde não há tributação, são só algumas das temáticas que trazem ao Algarve nomes como o da ex-deputada europeia, Ana Gomes, ou a Procuradora da República, Ana Carla Almeida, para o 5º Congresso Luso - Brasileiro de Auditores Fiscais, a decorrer nos dias 13, 14 e 15 de outubro, em Albufeira, no Hotel Nau São Rafael Atlântico.

"Combater as desigualdades através dos impostos" é a temática do encontro que junta ainda, entre outros, Élida Graziane Pinto, docente Universitária e Procuradora do MP de Contas de São Paulo, Marco António Costa, advogado e ex-secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social, Rocha Andrade, docente Universitário e ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e Paulo de Morais, Presidente da Frente Cívica. O evento marca também o lançamento da primeira edição do 1º Prémio Nacional de Educação e Cidadania Fiscal, direcionado aos meios de comunicação social. A organização é da responsabilidade da Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira (APIT) e a Law Academy. A sessão de abertura está marcada para as 15h00 e conta com a presença de António Mendonça Mendes, Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais. Realizado em formato híbrido, é esperada a participação física de mais de 100 participantes, entre congressistas, palestrantes e oradores, 40 vindos do Brasil.

"Numa fase em que Portugal assiste à evolução de processos mediáticos relacionados com os crimes de colarinho branco que envolvem figuras públicas, importa perceber de que modo é possível investigar com eficácia e em tempo útil de modo a credibilizar a ação da justiça e evitar o fenómeno da prescrição. Num momento em que debatemos o Orçamento de Estado para 2022, vamos apontar soluções para introduzir uma repartição justa e equitativa dos impostos ao mesmo tempo que vamos debater as metodologias de combate ao crime de fraude fiscal e do branqueamento de capitais", adianta Pedro Marinho Falcão, fiscalista, membro da organização do Congresso.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"As desigualdades sociais não são uma fatalidade, não são inevitáveis. E quando estas se aprofundam, o que fica verdadeiramente em risco é o crescimento do país e as condições de justiça social. E o enquadramento tributário que se instala num país é um dos instrumentos-chave para permitir a inclusividade do crescimento económico, trazendo garantias de segurança e estabilidade jurídica para a iniciativa privada, ao mesmo tempo que se reconhece o trabalho e os trabalhadores, criando uma tributação justa e progressiva na medida exata. Quando as piores soluções se reúnem num sistema fiscal, e se cria junto da população uma sensação de injustiça tributária ou de favorecimento de determinadas classes, o que fica em causa é a democracia, abrindo portas para os populismos", acrescenta Nuno Barroso, presidente da APIT e da Rede de Auditores Fiscais de Língua Portuguesa

Este evento contará também com a entrega do 1.º Prémio Nacional de Educação e Cidadania Fiscal, direcionado - nesta primeira edição - aos meios de comunicação social que reconhecem, valorizam e divulgam ações que promovem a informação, o conhecimento, a educação e cidadania, assim como a transparência e ética, sempre relacionadas com as temáticas da função social dos tributos, da qualidade do gasto público e do acompanhamento do retorno dos recursos à sociedade. O vencedor ganhará um prémio monetário de 1000 euros.

O Prémio Nacional de Educação e Cidadania Fiscal vem ao encontro de uma sociedade que, cada vez mais informada e exigente, reforça a fiscalização do poder político no uso dos recursos arrecadados via impostos, e certifica que os mesmos se destinam especialmente ao cumprimento das suas necessidades.