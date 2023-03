Colapso de bancos nos EUA não assusta investidores interessados em Portugal

O colapso de dois bancos nos Estados Unidos é fonte de preocupação mas não assusta investidores norte-americanos interessados em Portugal, disse à Lusa o secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz.

O governante falou no contexto do balanço da sua primeira visita oficial ao Texas, tendo passado por Austin, onde decorre o South by Southwest (SXSW), e por Houston.

"Foi tema de preocupação dos investidores americanos", disse o secretário de Estado. "Quando fizemos as reuniões com os investidores no início da visita, tinha acabado de se dar a falência do Silicon Valley Bank" (SVB), explicou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O colapso do banco, a que se juntou o encerramento do Signature Bank, causou alarme esta semana pelo receio de contágio no sistema financeiro. A situação levou a que 11 bancos se organizassem na quinta-feira para resgatar o banco First Republic e dar um sinal de confiança.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia