Cofina vai pagar menos 50 milhões pela Media Capital

A Cofina chegou a um acordo com a Prisa, para reduzir o valor da compra da Media Capital. O negócio estava avaliado em 255 milhões de euros. No entanto, o valor da transação poderia sofrer alterações. A dona da TVI vai ser adquirida pela Cofina por menos 50 milhões de euros.

"As partes acordaram na redução do preço de aquisição previsto no Contrato de Compra e Venda, que é agora de 123.289.580 euros, assumindo um Enterprise Value de 205 milhões de euros", pode ler-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Deste modo, o preço máximo por ação da Media Capital previsto resultante do Contrato de Compra e Venda corresponde, agora, a 1,5406 euros (por contraposição ao montante de 2,1322, divulgado no anúncio preliminar da Oferta)", nota a Cofina.

A 11 de dezembro, a Autoridade da Concorrência (AdC) deu luz verde para a operação. O negócio já tinha recebido o parecer favorável da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

