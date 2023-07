Cofina confirma à CMVM receção de proposta vinculativa para compra do negócio de media

A Cofina SGPS recebeu uma oferta vinculativa para a compra da totalidade do capital da Cofina Media que avalia a empresa ('enterprise value') em 75 milhões de euros, segundo comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Cofina esclarece que recebeu, na terça e na quarta-feira desta semana, uma oferta vinculativa e uma oferta vinculativa revista, respetivamente, para a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da Cofina Media, com um preço calculado considerando um 'enterprise value' de 75 milhões de euros, sujeito a condições e ajustamentos.

A oferta é subscrita pelos administradores da Cofina Media Ana Dias e Luís Santana, e pelo antigo diretor do Correio da Manhã Octávio Ribeiro, "a quem se juntará um conjunto de investidores - não identificados", refere a dona do Correio da Manhã, Sábado, Negócios e Record.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia