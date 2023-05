Citi e UBS contratados para liderar IPO da Luz Saúde

A Fidelidade está a vender quer colocar a Luz Saúde na bolsa e, por isso, planeia uma oferta pública inicial (IPO) à dona do Hospital da Luz. DN apurou que já foram escolhidos os bancos. Assim os Global Coordinators são Citi e UBS. Nos Joint bookrunners estão CxBi, os CoLeads serão MBCP e H&A. Mas Joint bookrunners e CoLeads ainda podem evoluir, segundo fonte do mercado.

A Luz Saúde saiu do mercado bolsista em 2018, mas poderá voltar à praça. A escolha das entidades que vão liderar o processo é mais um passo no sentido de colocar a a subsidiária da Fidelidade para os cuidados de saúde na bolsa.

Dona de 14 hospitais privados, incluindo o Hospital da Luz, o Hospital do Mar e o Hospital da Misericórdia de Évora, bem como de 13 clínicas em regime de ambulatório e uma residência sénior, a Luz Saúde fechou o ano passado com receitas de cerca de 600 milhões de euros, mais 10,6% do que em 2021. O EBITDA era de 82 milhões, mais 26,9% face a 2021. Em setembro do ano passado, a Fidelidade comprou à Fosun os 49% da Luz Saúde que não detinha.