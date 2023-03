CGD aumenta capital social em 680 ME

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou um aumento de capital social em mais de 680 milhões de euros, através da emissão de mais 136 milhões de ações, foi esta terça-feira comunicado ao mercado.

"A Caixa Geral de Depósitos, S.A. (Caixa) informa que foi hoje, dia 20 de março de 2023 [segunda-feira], efetuado o registo junto da Conservatória do Registo Comercial do aumento do capital social em 681.570.760 euros e a emissão de 136.314.152 novas ações, com valor nominal unitário de cinco euros cada", refere o banco estatal num comunicado remetido hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e datado de segunda-feira.

Segundo a CGD, esta ação ocorreu "por via da incorporação de reservas decorrentes de igual número de direitos de conversão, emitidos a favor do acionista na sequência da adesão da Caixa ao Regime Especial aplicável aos Ativos por Impostos Diferidos, deliberada em 2014".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Com esta operação, o capital social da CGD passa de 3.844.143.735 euros para 4.525.714.495 euros, sendo a sua totalidade detida pelo Estado, acionista único da instituição financeira.

Os lucros da CGD em 2022 ascenderam a 843 milhões de euros, mais 44,5% face a 2021, tendo pagado ao acionista único, o Estado, o "maior dividendo da história" do banco, no valor de 352 milhões de euros.