CEO da dona do Google ganha mais de 200 milhões em 2022

Sundar Pichai, presidente executivo da Alphabet, empresa dona do Google

O presidente executivo da Alphabet, a empresa dona do Google, Sundar Pichai, obteve ganhos totais de 226 milhões de dólares (cerca de 204 milhões de euros) em 2022, 218 milhões dos quais (cerca de 198 milhões de euros) em ações, de acordo com informação submetida ao regulador do mercado norte-americano, avança a Reuters.

Trata-se de 800 vezes mais do que o salário médio dos trabalhadores da tecnológica, segundo a agência, que sublinha que esta informação surge numa altura em que a empresa está a dispensar colaboradores. Em janeiro a empresa anunciou que iria cortar 12 mil postos de trabalho a nível mundial, cerca de 6% da sua força total de trabalho.

No início deste mês houve protestos de trabalhadores nos escritórios de Londres por causa da decisão de proceder a layoff. Isto depois de, no mês passado, o mesmo ter acontecido no escritório de Zurique, após o anúncio de que mais de 200 trabalhadores iriam para layoff.