Cada um de nós atribui um significado ao Natal. A conceção do Natal é algo que vamos construindo, que se vai alterando e que vai, de certo modo, "envelhecendo" e amadurecendo connosco. Começamos por acreditar no Pai Natal e nas Renas - ou no Menino Jesus e nos Reis, dependendo da dinâmica religiosa da família - e, com o tempo e pela desconstrução, criamos a nossa própria perceção.