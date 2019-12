Mário Centeno: "Este é um orçamento histórico pelos resultados"

Mário Centeno na apresentação do Orçamento do Estado para 2020

Depois de ter sido entregue na segunda-feira, o Orçamento do Estado para 2020 é apresentado esta terça-feira de manhã pelo ministro das Finanças. Mário Centeno começou por destacar as questões temporais, "do orçamento mais rápido da democracia portuguesa" que mostra "a coesão do Governo".

"Este é um orçamento histórico pelos resultados. É o primeiro orçamento entregue com uma previsão de excedente orçamental. Nunca dantes isso tinha acontecido." E o que é isso significa? O ministro indica que esse excedente "reflete uma trajetória de responsabilidade e que tem credibilizado a politica económica, orçamental em Portugal" e é nessa continuidade que o OE2020 é apresentado.

O cenário macro económico caracteriza-se pela convergência da economia portuguesa face às congéneres europeias. "É o quarto ano consecutivo que atinge uma convergência de 3,5 pontos percentuais", diz o ministro, que adianta também que Portugal resistiu "muito melhor do que as economias da sua dimensão à desaceleração da economia global e isso aconteceu com todos os indicadores de sustentabilidade melhores do que há cinco anos".

Já o peso das exportações na economia portuguesa "é um recorde e é uma transformação da economia baseada em fatores de crescimento mais confiável para o futuro". O ministro indica que cresce mais do que a zona euro, porque "investe mais, exporta mais e o crescimento é menos sustentado no consumo", daí que diga que o crescimento potencial "tem vindo a acelerar". E isso acontece porque o mercado de trabalho "tem um desempenho sem paralelo na Europa".

Há quatro eixos principais indicados pelo ministro: "a consolidação orçamental e a continuidade desse processo. Pela primeira vez o saldo orçamental previsto é positivo. A trajetória que definimos para a dívida pública continua, apesar do enorme peso. O Estado não estaria a fazer o que as famílias e empresas começaram a fazer há vários anos. O último ano em que o saldo estrutural se deteriorou foi em 2015, a partir daí sempre melhorou".

