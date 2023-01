Caves de Vinho do Porto com mais de um milhão de visitantes em 2022

As Caves de Vinho do Porto, em Gaia, receberam mais de um milhão de visitantes em 2022, uma subida significativa comparativamente com os dois anos anteriores, mas abaixo dos 1,37 milhões de turistas de 2019.

Os dados foram divulgados esta quinta-feira pela Associação das Empresas de Vinho do Porto (AEVP), que salientou que as caves situadas na marginal de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, são consideradas o "maior ponto de enoturismo de Portugal".

A AEVP disse, em comunicado, que se verificou "uma retoma dos visitantes" em 2022 nas caves dos seus associados, que, no global, receberam 1,09 milhões de pessoas, níveis próximos dos anos de 2017 e 2018.

"No entanto, ainda estamos um pouco longe daquele que foi o maior ano de receção turística de sempre: o ano de 2019", apontou a associação.

No ano pré-pandemia, o número de visitantes das Caves de Vinho do Porto certificadas pela AEVP "atingiu o recorde de 1,37 milhões", um "número absolutamente notável" para a associação e que se traduziu num "aumento de 8,8% face ao ano de 2018 e de 6,1% em relação a 2017".

Em 2020 e 2021, devido à crise pandémica e ao encerramento das caves durante alguns períodos, o número de visitantes foi, respetivamente, de 250 mil e 364 mil.

"Se levarmos em consideração a conjuntura atual de crise, nomeadamente o período pós-covid-19, a guerra na Ucrânia e a inflação elevada, consideramos que esta evolução foi bastante positiva e espelha o bom trabalho que tem sido efetuado pelas empresas do setor na área do enoturismo", salientou a AEVP.

No topo dos visitantes estão os portugueses (17,05%), os espanhóis (13,60&) e os franceses (13,26%). Seguem-se os norte-americanos(9,59%), os britânicos (6,95%) e os brasileiros (5,82%).

A AEVP é uma instituição privada sem fins lucrativos, tem sede em Vila Nova de Gaia e reúne 22 associados que, neste momento, representam acima de 80% da comercialização de vinho do Porto e cerca de 40% dos vinhos do Douro com Denominação de Origem Protegida (DOP).