Carro do Ano 2022 - Uma edição ligada à corrente

Está aberto o concurso para encontrar o sucessor do Seat Leon.

Está em marcha mais uma edição do Carro do Ano / Troféu Volante de Cristal e a lista de candidatos ao título tem uma meia surpresa, já que vem demonstrar aquela que é já uma forte tendência do mercado.

A caminho dos 40 anos e em tempos de alguma incerteza para o mercado automóvel - devido a quebras na produção de componentes electrónicos e a problemas nas cadeias de abastecimento globais de matérias-primas como o magnésio -, a iniciativa do grupo Impresa conseguiu ainda assim uma lista de inscritos bastante concorrida.

À parte os 22 concorrentes ao título de Carro do Ano 2022 - um deles será o sucessor do Seat Leon -, há no total 32 automóveis a concurso nas diferentes classes: Citadino, Desportivo, Familiar, SUV Compacto (inclui Crossovers), Grandes SUV, Elétrico, Híbrido e Híbrido Plug-in.

Essa é uma das novidades desta edição - a criação de uma classe dedicada, em exclusivo, a veículos PHEV (Híbridos Plug-in). Ou seja, veículos que aliam motores a combustão interna a motores elétricos e nos quais é possível carregar as baterias, em postos públicos ou particulares, conseguindo assim níveis de autonomia em modo 100% elétrico, com emissões zero, relativamente interessantes para utilização urbana.

Ao todo, há sete modelos candidatos a essa categoria - híbridos plug-in -, sendo que nos 100% elétricos esta edição tem nove automóveis a concurso. É a classe com mais candidatos, o que vem confirmar o crescente interesse dos consumidores por veículos mais sustentáveis e com menor pegada carbónica.

O júri, composto por vinte jurados em representação dos principais órgãos de comunicação social e no qual o DN está representado, já iniciaram a fase de testes dinâmicos com os modelos a concurso. A Avaliação vai focar-se em aspectos como estética, performance, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental.

Em meados de fevereiro, o júri terá a primeira votação na qual serão eleitos os sete finalistas. Mais adiante, no final desse mês, serão revelados os vencedores de cada uma das categorias a concurso e o modelo que irá suceder ao Seat Leon como Carro do Ano 2022.

Conheça aqui a lista completa de inscritos na 39ª edição do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2021



Citadino do Ano

Dacia Spring

Hyundai Bayon 1.0 T-Gdi Premium

Desportivo do Ano

Hyundai i20 N

Hyundai KAUAI N

Peugeot 508 PSE

Híbrido Plug-in do Ano

Audi Q3 PHEV

DS 4 E-TENSE 225

Hyundai Tucson PHEV 1.6 TGDI AT Vanguard

Jeep Wrangler 80th Anniversary 2.0 TG Plug In Hybrid 380cv AT8

Kia Sorento PHEV

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV eMotion

Peugeot 308 GT Hybrid

Toyota RAV4 Plug-in Lounge

Híbrido do Ano

Hyundai Santa Fe HEV 1.6 Vanguard + Luxury Pack

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158CV Mhev N-Connecta Xtronic

Toyota Yaris Cross Premier Edition

Elétrico do Ano

Cupra Born 58Wh (231cv)

Dacia Spring

Ford Mustang Mach-E

Hyundai IONIC 5 Vanguard + Plug & Power 73Kw

Kia EV6 GT-line

Opel Mokka-e Ultimate

Škoda Enyaq

Toyota Mirai

Volkswagen ID. 4

Familiar do Ano

DS 4 E-TENSE 225

Peugeot 308 GT HYBTID 225cv e-EAT8

SUV Compacto do Ano

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158CV Mhev N-Connecta Xtronic

Opel Mokka 1.2 Turbo AT8 GS Line

Grande SUV do Ano

Hyundai Santa Fe HEV 1.6 Vanguard + Luxury Pack

Jeep Wrangler 80th Anniversary 2.0 TG Plug In Hybrid 380cv AT8

Kia Sorento PHEV

Candidatos a Carro do Ano 2022

Audi Q3 PHEV

Cupra Born

DS 4 E-TENSE

Dacia Spring

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Bayon

Hyundai IONIC 5

Hyundai Kauai N

Hyundai Tucson PHEV

Hyundai Santa Fe HEV

Jeep Wrangler Plug In Hybrid

Kia Sorento

Kia EV6

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV

Nissan Qashqai

Opel Mokka

Peugeot 308

Škoda Enyaq

Toyota RAV4 Plug-in

Toyota Yaris Cross

Toyota Mirai

Volkswagen ID. 4