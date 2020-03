Carro do Ano 2020 - Conheça aqui os candidatos a Familiar do Ano

BMW 116d - €30.500

O Série 1 é o ponto de entrada para o mundo premium da BMW, especialmente para o público mais jovem. Tendo vendido mais de dois milhões de unidades até ao momento, este modelo surge com várias novidades nesta terceira geração.

Com linhas mais dinâmicas, distingue-se por uma aparência robusta e elegante, onde se destacam a dianteira desportiva e as cavas das rodas amplas para uma lateral mais agressiva.

O interior recebe o condutor com um cockpit redesenhado e os passageiros dos bancos traseiros têm agora mais espaço graças ao túnel central mais baixo. A bagageira aumentou 20 litros, para 380 litros.

A grande novidade deste novo Série 1 seria um crime de lesa-pátria há uns anos - é um tração dianteira. Sim, um BMW com as rodas da frente "a puxar". Só não houve uma revolução porque os engenheiros da marca alemã foram francamente felizes e o resultado final é um Série 1 eficaz e com um comportamento imaculado e divertido seja qual for o ritmo.

O novo Série 1 tem a possibilidade de vestir todas as mais recentes tendências em ajudas à condução e conectividade, é tudo uma questão de haver bolsa para suportar o custo dos opcionais. Um dos mais divertidos é o sistema BMW Intelligent Personal Assistant, uma espécie de Siri ou Alexa para o carro, que acorda com a frase "Olá BMW".

Kia ProCeed 1.6 CRDI GT Line - €31.770

Cada vez mais adaptada aos gostos do consumidor europeu, a KIA voltou a apostar no design. Depois do Stinger, a Kia voltou a impressionar com o ProCeed e, mais recentemente, com o XCeed.

A marca coreana entra na edição deste ano do Essilor Carro do Ano 2020 com o 1.6 CRDI de 136 CV, associado a uma caixa automática de sete velocidades.

O ProCeed é ligeiramente mais comprido do que a carrinha, mantendo a mesma distância entre eixos e espaço interior, mas recorrendo a afinações específicas na suspensão (molas e amortecedores).

No interior, no topo da consola central, encontra-se o monitor tátil para gestão do sistema de info entretenimento que inclui sistema de navegação e que é compatível com tecnologias Apple CarPlay ou Android Auto, equipamentos que são de série no nível de acabamento GT Line, que integra ainda bancos desportivos em Alcântara e pele, arranque sem chave e monitorização dos ângulos mortos dos retrovisores exteriores.

O ProCeed diferencia-se da berlina e da carrinha pela silhueta tipo coupé, uma opção que prejudica ligeiramente a visibilidade traseira. A capacidade da mala é de 594 litros, mais 50% que o cinco portas e apenas menos 31 litros do que na carrinha, acrescentando um sistema de carris para a compartimentar e bancos rebatíveis em 40/20/40 através de alavancas nas laterais da mala. A Kia continua a apostar na garantia de 7 anos ou 150.000 kms para os seus modelos.

Mazda3 HB 2.0 SKYACTIV-X 180 cv Excellence - €34.348

O lançamento do novo Mazda3 marcou o surgimento de uma nova fase do design Kodo - A Alma em Movimento. Na configuração Hatchback, diferencia-se pela silhueta mais desportiva. Os designers procuraram um automóvel com uma estética mais consensual e, a julgar pelas reações na rua quando o DN o conduziu, conseguiram esse objetivo.

O interior conta com um ecrã TFT de 7 polegadas, alinhado com o Active Driving Display projetado no para-brisas, concentrando a informação mais relevante. Dispõe, ainda, de um ecrã central de 8,8 polegadas com funcionalidade de ecrã dividido para melhor operacionalidade. A versão atual do Mazda Connect procura melhorar o reconhecimento de voz e a navegação.

O destaque tecnológico vai para o novo motor a gasolina que surge com 2.0 litros de capacidade e uma potência máxima de 180 cv às 6000 rpm, enquanto o binário é de 224 Nm às 3000 rpm. Este bloco Skyactiv-X destaca-se pela introdução do sistema SPCCI (a denominada ignição por compressão controlada por faísca) que permite que o motor a gasolina consiga efetuar ignição por compressão, como se fosse um motor Diesel. A intenção dos engenheiros da marca é aumentar a eficiência reduzindo os consumos e as emissões de CO2 e NOX. O Mazda3, além da novidade da motorização, vem munido do sistema mild-hybrid de 24 V. A este motor é possível associar caixas manuais ou automáticas, ambas de seis velocidades.

No capítulo da segurança ativa e passiva, o novo Mazda3 apresenta novidades. Desde logo o Driver Monitor System (DMS) para deteção da fadiga, o Front Cross Traffic Alert que oferece mais segurança nos entroncamentos, e o Cruising & Traffic Support que assiste o funcionamento do acelerador, dos travões e direção. O opcional sistema Intelligent Speed Assistance, evita violações não intencionais no limite de velocidade, o novo sistema de câmara 360° View Monitor (opcional), e os novos faróis dianteiros Adaptive LED, para melhor visibilidade. Graças às tecnologias de segurança i-Activsense os sistemas como o Cruising and Traffic Support (CTS) podem e devem ajudar a identificar os potenciais riscos e a evitar colisões.

Škoda Scala 1.0 TSI 116cv Style DSG - €26.534

O Scala chegou em pleno verão de 2019 ao nosso país. A plataforma é a MQB A0 do Grupo Volkswagen, utilizada em inúmeros modelos do grupo alemão.

Os faróis dianteiros e luzes traseiras full LED são uma das novidades. As opções de iluminação de topo estão todas ligadas à tecnologia LED, incluindo a função cornering. As luzes LED para circulação diurna estão posicionadas na parte superior do farol, dando ao automóvel um cariz mais desportivo.

Posicionado no segmento C, o Skoda Scala apresenta um desenho apelativo, reforçado por linhas desportivas, e destaca, entre outros elementos, a grelha do capot. No interior, baseado no concept VISION RS, sobressai o painel de instrumentos digital com ecrã tátil de 9,2 polegadas para gerir o sistema de info-entretenimento e o "cockpit" virtual, com 10,25 polegadas e especificações do computador de bordo e informações úteis.

A proposta para o competitivo segmento dos carros compactos aposta num elevado nível de segurança ativa e passiva. O Scala inclui "Lane Assist" e o "Front Assist", que integra o sistema de travagem de emergência e, como opcional, o "Side Assist". Integra ainda o "Rear Traffic Alert", "Cruise Control" Adaptativo, "Crew Protect Assist", que fecha automaticamente as janelas e aperta os cintos de segurança dianteiros em caso de ameaça de colisão, e ainda o "Multi-Collision Brake".

Em matéria de capacidade de arrumação, o Scala oferece uma bagageira com uma capacidade de 467 litros. O bloco 1.0 TSI na versão de 116cv está disponível com uma caixa manual de 6 velocidades ou com uma transmissão automática DSG de 7 velocidades.

Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Luxury Black - €41.460

O modelo mais vendido de sempre da Toyota a nível mundial - mais de 45 milhões de unidades - regressa ao mercado europeu com uma gama completa. Lançada no início de 2019, a 12ª geração do novo Corolla é uma proposta para o segmento C europeu onde a plataforma GA-C, a nova arquitetura global Toyota (TNGA), surge a pensar de uma forma muito particular nas motorizações híbridas.



A nova plataforma disponibiliza três carroçarias. Desde o mais desportivo e compacto Hatchback, passando pela Touring Sports, até ao Sedan.



O Corolla foi o primeiro modelo a expandir a oferta de modelos híbridos da marca a uma gama alargada de carroçarias. O Hatchback e a Touring Sports são os primeiros modelos a permitir optar entre dois propulsores eletrificados com a tecnologia self-charging hybrid.

No caso da versão a concurso os jurados têm a oportunidade de conduzir a novíssima unidade de 2.0 litros com 180cv de potência. O fabricante nipónico refere que é possível realizar até 50% de condução totalmente elétrica.

No caso da carrinha, o espaço interior é uma das suas virtudes mais reconhecidas com 598 litros de capacidade de carga na bagageira.

O Toyota Safety Sense é o pacote que reúne os diferentes equipamentos de segurança ativa e passiva. Encontramos elementos como limitador de velocidade ajustável e cruise-control adaptativo inteligente, sistema de alerta de mudança de faixa com controlo de direção, assistente de condução inteligente, monitor de ângulos mortos com alerta de tráfego, sistema de pré-colisão com deteção de peões e ciclistas e reconhecimento de sinais de trânsito. Temos, ainda, um painel de instrumentos, head-up display colorido e um sistema de infoentretenimento com ecrã tátil de 8 polegadas, mas que continua a não suportar as plataformas Android Auto e Apple Car Play. Aliás, este interface com o condutor é mesmo o ponto mais frágil do Corolla, com uma definição e grafismo bastante datados. A marca japonesa garante 7 anos de garantia ou 160.000 km, assim como dez anos de cobertura extra da bateria e de todo o sistema híbrido.