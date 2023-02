Carregamentos na rede da EDP na Península Ibérica triplicou para 488 mil em 2022

O número de carregamentos na rede de carregadores da EDP na Península Ibérica aumentou para 488 mil no ano passado, três vezes mais do que no ano anterior, refletindo o crescimento da mobilidade, divulgou hoje a empresa.

"2022 voltou a bater recordes na utilização da rede pública de carregamento que é gerida pela EDP em Portugal e Espanha. No ano passado, foram realizados 488 mil carregamentos na rede de carregadores da Península Ibérica, três vezes mais do que no ano anterior", refere a EDP, em comunicado.

Segundo a empresa, estes veículos elétricos foram abastecidos com oito GWh de eletricidade, o que, assinala, é "energia suficiente para percorrer mais de 45 milhões de quilómetros sem emitir CO2" (dióxido de carbono).

Na prática permitiu que os condutores evitassem a emissão de cinco mil toneladas de dióxido de carbono para o planeta.

