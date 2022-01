Dia 30 há eleições legislativas. Como convencer um abstencionista ​​​​​​​a ir votar?

A democracia depende da forma como cada cidadão encara as suas responsabilidades na sua defesa, melhoria e consolidação. Sem democracia não haveria eleições livres e escolha dos representantes do povo para nos governar. Mal ou bem, é o melhor sistema político que conhecemos. E o único que, através do voto de cada cidadão, nos protege a todos das ditaduras e de regimes totalitários. Não deixem para outros a responsabilidade das escolhas individuais. Exerça a sua cidadania, porque votar é um direito, mas é também um dever cívico

Qual a primeira medida na sua área que o governo ​​​​​​​deveria tomar?

Melhoria geral dos salários e das pensões. É urgente um acordo social sobre política de rendimentos.