Câmaras perdem poder de veto sobre o novo aeroporto mas podem atrasar processo

Os municípios já não vão poder chumbar a localização do novo aeroporto da região de Lisboa, como aconteceu no passado, mas podem atrasar o processo de decisão se provarem que pediram um parecer há pelo menos três meses. A proposta de lei do governo, aprovada em junho com os votos favoráveis de PS e Chega e promulgada na semana passada pelo Presidente da República, foi publicada esta segunda-feira em Diário da República. O diploma entra em vigor amanhã, dia 1 de agosto.

Assim, os municípios potencialmente afetados pela futura localização da nova infraestrutura vão deixar de poder vetar qualquer solução aeroportuária. Recorde-se que, em março de 2021, a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) indeferiu liminarmente o pedido de apreciação prévia de viabilidade de construção do aeroporto complementar do Montijo, apresentado pela ANA Aeroportos, devido à falta de parecer favorável por parte das câmaras da Moita e do Seixal, então governadas pela CDU. Na altura, o primeiro-ministro, António Costa, classificou a lei de "inconstitucional".

Nas eleições autárquicas de setembro desse mesmo ano, os comunistas perderam a autarquia da Moita para o PS. Ou seja, se a lei não fosse alterada, o Seixal poderia voltar a chumbar o novo aeroporto, caso a solução Montijo venha a ser adotada novamente pelo executivo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O diploma, agora alterado, estabelece que "constitui fundamento para o indeferimento liminar" "a inexistência de parecer favorável das câmaras municipais", mas apenas no procedimento de "apreciação prévia de viabilidade respeitante aos aeródromos das classes 1 a 3", excluindo assim as competências das autarquias relativamente aos aeroportos.

Os municípios terão de emitir, ainda assim, um parecer, mas sem natureza vinculativa. Significa que quando a Comissão Técnica Independente concluir os estudos sobre as nove soluções para o novo aeroporto, a decisão final caberá exclusivamente ao governo, mesmo que alguma autarquia se oponha.

Contudo, se houver comprovativo de que alguma autarquia requereu um parecer há pelo menos 90 dias ou três meses, a avaliação da viabilidade da solução aeroportuária em causa pode ser adiada. "No procedimento de apreciação prévia de viabilidade, (...) se houver comprovativo de que o mesmo foi requerido há pelo menos 90 dias (...) constitui presunção da respetiva prolação", de acordo com a nova lei.

O diploma ressalva ainda que é necessário "parecer técnico vinculativo, emitido pela autoridade nacional competente no domínio da meteorologia que define o tipo de informação meteorológica compatível com as características do aeródromo, nomeadamente o tipo de aproximação à pista". Ou seja, será preciso o aval do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

Nesta nova redação, são dadas competências às comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR), potencialmente afetadas, que terão de declarar que a localização da nova infraestrutura é compatível com os planos territoriais. "Exceto no caso de modificações dentro do aeródromo, declaração da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) territorialmente competente na área de implantação de que a localização pretendida é compatível com os programas e planos territoriais aplicáveis, ouvidos os municípios, ou declaração da CCDR que identifique os instrumentos de gestão territorial cuja elaboração, alteração ou suspensão seja necessária por razões de interesse público nacional", lê-se no mesmo diploma.

Atualmente, a Comissão Técnica Independente (CTI) está a estudar nove opções possíveis para o novo aeroporto em seis locais: Alcochete, Montijo, Santarém, Pegões, Rio Frio e Poceirão. As conclusões devem ser apresentadas no final do ano, mas os prazos podem derrapar.

Para acelerar o processo, o governo decidiu dar mais autonomia à CTI, retirando a exigência de avaliação de impacte ambiental para todas as soluções, e aprovar ajustes diretos até 215 mil euros para a realização de estudos.