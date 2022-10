Calendário de pontes e feriados para 2023 tem cinco fins de semana grandes

Com o final do ano a aproximar-se, é hora de olhar para os feriados de 2023 para organizar a agenda e planear alguns momentos de descanso.

O Dinheiro Vivo fez a recolha de todos os feriados que se assinalam no próximo ano para poder, quem sabe, organizar algumas escapadinhas, aproveitando os fins de semana prolongados ou as pontes. É que no próximo ano, haverá cinco fins de semana grandes.

No total, em 2023, poderá contar com 13 feriados obrigatórios, civis e religiosos e um facultativo, o Carnaval.

E quanto a feriados durante o fim de semana, serão três: 1 de janeiro, domingo (Ano Novo), 9 de abril, domingo (Páscoa) e 10 de junho, sábado (Dia de Portugal).

