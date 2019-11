Cabify deixa Portugal no fim da próxima semana

A Cabify vai deixar de funcionar em Portugal no final da próxima semana - 30 de novembro será o último dia de operações da empresa espanhola que chegou a Portugal em maio de 2016 para concorrer com as plataformas de transporte de passageiros em veículos descaracterizados. A informação começou a ser transmitida aos utilizadores a partir desta sexta-feira.

"O nosso serviço deixará de estar disponível em Lisboa e no Porto a partir de 30 de novembro. Até lá, todos os motoristas poderão continuar a realizar viagens e a obter rendimentos", informa a tecnológica espanhola. Contactada pelo Dinheiro Vivo, fonte oficial da empresa remete mais esclarecimentos nas próximas horas.

(Em Atualização)

