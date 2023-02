Longe de recuperar da pandemia e engolidos pela inflação, os estabelecimentos de cabeleireiro em Portugal viram a faturação cair 20% durante o último ano, à boleia da diminuição do poder de compra, do aumento de custos e da contração do consumo, segundo apurou o DN/DinheiroVivo junto da Associação Portuguesa de Barbeiros, Cabeleireiros e Institutos de Beleza (APBCIB).

Durante a pandemia, obrigados a fechar as portas, os proprietários dos salões de tudo fizeram para aguentar o barco, mas, de acordo com dados da Informa D&B, o encerramento de 480 casas desde 2020 foi inevitável, dizendo este número respeito apenas às empresas, por não ter sido possível chegar ao total de fechos de lojas de empresários em nome individual - que representam 67% do setor (cerca de 5923).