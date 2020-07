Bruno Nogueira vai reforçar a SIC

Fica para já em aberto saber qual o formato televisivo e o canal que irá marcar o regresso do humorista. Só em setembro se saberá. Segundo um comunicado enviado às redações, "as múltiplas facetas do talento de Bruno Nogueira, e a sua enorme capacidade de se reinventar, abrem perspetivas para o desenvolvimento de conteúdos de entretenimento e ficção nas diferentes marcas SIC, com especial destaque para o canal Generalista e ainda nos canais temáticos, bem como para as plataformas digitais, que são uma forte aposta do grupo."

O fenómeno mediático "Como é que o bicho mexe", criado no Instagram por Bruno Nogueira durante o confinamento, não passou indiferente à SIC, por onde o humorista já tinha passado desde 2003, no "Levanta-te e Ri", e mais tarde, em 2015, com a criação do programa semanal "Som de Cristal".

"O Bruno Nogueira, pela originalidade, pelo desassombro criativo e pela capacidade de fazer bem qualquer desafio a que se proponha, é um ativo muito relevante para a SIC. A sua vontade incondicional em querer desenvolver na SIC as suas ideias está a par da nossa ambição de continuar a inovar e a criar conteúdos com impacto na sociedade. É um orgulho podermos ter uma equipa de elite, que a chegada do Bruno vem robustecer", afirma Daniel Oliveira, diretor-geral de Entretenimento da Impresa.

Por seu lado, Bruno Nogueira agradece o convite e destaca a liberdade criativa que lhe proporcionam neste novo desafio. "A liberdade criativa que o Daniel Oliveira e a SIC me oferecem é, mais do que nunca, uma oportunidade irrecusável. Agradeço o convite e a confiança demonstrada neste meu regresso à SIC, e espero estar à altura daquilo a que me proponho. Por outro lado, para o Daniel Oliveira, será o fim de uma época dourada. Nos livros de história da televisão, o Daniel será sempre recordado como «aquele a quem tudo corria bem, até ter contratado o outro». Bem jogado, Bruno. Mal jogado, Daniel".

Além de ator, apresentador e humorista, Bruno Nogueira é autor de programas como "Último a Sair", "Os Contemporâneos", "Odisseia", "Som de Cristal", a série "Sara e mais recentemente "Como é que o bicho mexe?" e de espetáculos como "Deixem o Pimba em paz", "Depois do medo" ou "Sou Do Tamanho Do Que Vejo E Não Do Tamanho Da Minha Altura". Tem igualmente a crónica diária "Tubo de Ensaio", na TSF.

