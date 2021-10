Brisa considerada a concessionária de autoestradas mais sustentável da Europa

A Brisa foi considerada a concessionária de autoestradas mais sustentável da Europa. A distinção foi atribuída pelo Global Real Estate Sustainability Benchmark. A empresa portuguesa obteve 95 pontos em 100, acima do resultado obtido em 2020, segundo o anúncio feito neste sábado.

A concessionária foi considerada pela terceira vez consecutiva como a empresa mais sustentável na manutenção e operação de autoestradas. A Brisa foi distinguida entre 559 empresas avaliadas.

A empresa liderada por António Pires de Lima também alcançou o estatuto de cinco estrelas da Global Real Estate Sustainability Benchmark, com destaque para os indicadores de liderança, reporte, relações com stakeholders (partes interessadas), energia, emissões de gases com efeito de estufa, qualidade do ar, gestão de resíduos, biodiversidade e habitats, saúde e segurança e clientes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia