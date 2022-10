Biotecnologia em Portugal - 20 anos a aprender a empreender

Em 2002 havia meia dúzia de empresas de biotecnologia em Portugal, se tanto, quase todas com menos de dez empregados, muitas geridas em part-time, nenhuma com qualquer historial de atração de capital de risco, muito menos de investidores especializados -- que aliás nem existiam no país. A maior parte destas microempresas eram prestadoras de serviços, e não se vislumbrava nem de longe qualquer produto da biotecnologia moderna portuguesa no mercado mundial.

Passaram 20 anos e, cortesia de guerras e pandemia, até os setores mais adormecidos da sociedade se aperceberam na importância crucial da inovação de base científica em campos como a Saúde ou a Alimentação -- precisamente aqueles em que a Biotecnologia mais atua.

Do site da P-BIO constam agora 41 associados; entre 2019 e 2021 o Fundo 200M, por exemplo, participou em operações de investimento que somaram cerca de €22 milhões em empresas de biotecnologia ligadas a Portugal. Fundos estatais como a Portugal Ventures investiram a uma escala semelhante, e alguns privados também o fizeram mais modestamente. Pelo menos três empresas de biotecnologia portuguesas foram adquiridas por congéneres estrangeiras. Várias ganharam prémios internacionais, algumas conseguiram parcerias estratégicas com nomes sonantes, outras colocaram os primeiros produtos no mercado, muito embora nenhum, até agora, de forma particularmente revolucionária. Em anos recentes tem se visto empresas a apostar na aplicação da biotecnologia a áreas em que Portugal pode ter argumentos fortes à partida -- designadamente na (bio)Economia Azul.

Há claramente uma evolução positiva, mas será esta uma história de sucesso? Os bons empreendedores usam a palavra sucesso -- e também com a palavra fracasso -- com prudência. São ambos termos relativos, aplicáveis a retratos instantâneos, necessariamente enviesados, da realidade. Mas será que estamos onde achávamos que viríamos a estar - por exemplo os jovens recém-doutorados que começaram a lançar negócios há vinte anos -- quando imaginávamos a Biotecnologia em Portugal em 2022?

Portugal progrediu muito na Biotecnologia mas outros progrediram mais - sobretudo se pensarmos em Biotecnologia na sua componente mais fortemente inovadora e disruptiva. A comparação com países de dimensão semelhante como Bélgica, Suécia ou Áustria é avassaladora. Não temos fármacos desenvolvidos por start-ups portuguesas no mercado, nem perto; muito poucas empresas conseguiram angariar mais de dez milhões, em toda a sua existência, de investidores especializados - o equivalente a uma pequena série A de investimento nos EUA. Possivelmente não haverá neste momento nenhuma biotech portuguesa com valorização acima dos €20 milhões.

O que não correu bem ou terá de ser melhorado não terá muito a ver com a capacidade das pessoas nem com qualquer sina cultural ou hereditária. Vários aspetos têm sido apontados como decisivos para o crescimento da Biotecnologia em Portugal - desde atração de capital estrangeiro às relações academia-indústria ou às atitudes perante o risco. De entre os que são menos falados e menos trabalhados destaco dois.

O primeiro tem a ver com o que se passa nos laboratórios, por exemplo universitários, antes de as empresas se formarem. Historicamente as empresas de biotecnologia portuguesas têm-se fundado cedo de mais, quando a ciência, por boa que seja, está ainda num nível de risco demasiado alto. Essas empresas têm sido financiadas em montantes baixos por pequenos investidores pouco especializados, sem a capacidade de fazer os projetos darem um salto qualitativo. Dois ou três anos e um ou dois milhões de euros mais tarde, estas empresas falham ou, pior, vão sobrevivendo sem grande progressão. É preciso rever ou reforçar o financiamento de projetos de I&D "proto-empresariais" antes deles saírem do sistema académico, para que saiam dele mais fortes. A recente iniciativa InnoValley Proof of Concept Fund, em Oeiras, é um exemplo promissor. É preciso mais.

O segundo aspeto tem a ver com as formas como se promove o empreendedorismo -- desde o ensino do tema nas escolas e universidades até aos programas de apoio financeiro estatais.

Empreender é um conceito lato e há muitos tipos de empresa. O que é preciso saber e fazer para lançar uma empresa baseada em ciência é diferente das valências necessárias para gerir, digamos, uma consultora, ou um marketplace, ou uma plataforma de gaming. Os ciclos de desenvolvimento de produto e as necessidades de capital, por exemplo, são outros. O perfil de investidor, a abordagem ao mercado, o tipo de talento e a importância da propriedade intelectual são completamente diferentes. É preciso ter isto em mente se quisermos criar um contexto mais propício ao sucesso dos bio-empreendedores. Porque nunca é tarde para sermos aquilo que poderíamos ter sido...

Sócio Fundador, Clinical Research Ventures

Professor convidado, NOVA-SBE