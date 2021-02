Economia está a cair menos do que no início de fevereiro

Queda da atividade económica dá sinais de melhorias, com uma queda homóloga do indicador diário a ser menor do que no início deste mês de fevereiro. É o que aponta o indicador diário de atividade económica (DEI) do banco de Portugal, atualizado esta quinta-feira.

"Na segunda semana de fevereiro, o indicador diário de atividade económica (DEI) registou uma queda homóloga ligeiramente menor do que a observada na semana anterior", refere a nota do banco central nacional.

Apesar de registar uma queda, este indicador ainda está longe do decréscimo verificado em abril do ano passado, durante o primeiro confinamento geral, quando afundou mais 20% (média móvel) em abril e afasta-se do trambolhão dado em janeiro depois de decretadas maiores restrições aos movimentos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia