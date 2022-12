BCE exige "prudência extrema" aos bancos face ao risco do malparado

O Banco Central Europeu (BCE) está preocupado com o possível aumento dos créditos de cobrança duvidosa (malparado) e os riscos que isso pode representar no balanço das instituições financeiras da Zona Euro. Nesse sentido, exige "prudência extrema" e pede aos bancos para colocarem dinheiro de lado para enfrentarem eventuais dificuldades que possam surgir com a subida das taxas de juro e a incerteza gerada pela guerra na Ucrânia, segundo o relatório das prioridades de supervisão para os próximos três anos, 2023 a 2025, divulgado esta segunda-feira.

"O choque geopolítico causado pela invasão da Ucrânia pela Rússia e as suas consequências macrofinanceiras aumentaram as incertezas sobre a evolução da economia e dos mercados financeiros, bem como os riscos para o setor bancário", começa por destacar a entidade liderada por Christine Lagarde. E, partindo deste cenário, avisa que "a situação atual exige extrema prudência por parte dos bancos e supervisores bancários".

Ao longo do documento, o BCE destaca várias vezes a necessidade de a banca estar atenta a "sinais de alerta precoce" no que toca a créditos duvidosos, isto apesar de até ao terceiro trimestre o volume de empréstimos improdutivos na Zona Euro ter caído para um mínimo de 1,8%. Além disso, segundo os dados preliminares de supervisão, a tendência descendente deverá manter-se no terceiro trimestre. No entanto, os técnicos de Frankfurt alertam que as taxas de juro mais elevadas em conjunto com uma possível recessão podem dificultar a capacidade das famílias e empresas pagarem as suas dívidas.

O supervisor explica que "as incertezas e riscos negativos associados ao atual ambiente macrofinanceiro e geopolítico estão a afetar materialmente as perspetivas para o setor bancário europeu". Por isso, "as instituições supervisionadas precisam ser prudentes no desenvolvimento e planeamento das suas estratégias de gestão para continuar a monitorizar de perto os riscos associados ao ambiente financeiro em rápida mudança e concentrar os seus esforços na gestão de riscos". Para tal, pede o desenvolvimento de "planos sólidos de capital, liquidez e financiamento que levem em consideração a atual perspetiva de incerteza".

Outro dos riscos apontados por Frankfurt está relacionado com o fim da era do dinheiro barato e a "falta de diversificação de fontes de financiamento e as deficiências nos planos de financiamento".

Como o aumento das subidas das taxas de juro os bancos vão pagar mais para se financiarem. Aliás, esta semana Lagarde deverá anunciar um novo aumento das taxas diretoras. Ao mesmo tempo, o BCE tem retirado medidas de apoio que visavam facilitar a liquidez dos bancos e a concessão de crédito, nomeadamente através de operações de refinanciamento de prazo alargado direcionadas (denominadas TLTRO) com taxas bastante favoráveis. O problema? O prazo para devolver estes empréstimos está a terminar. Segundo a Reuters os bancos vão ter de devolver 500 mil milhões de euros este ano e os restantes 1,3 mil milhões até 2024. Além de terem de pagar estes empréstimos, os bancos vão ter de substituir parte do financiamento do BCE "por alternativas mais caras e potencialmente com prazos mais curtos, o que vai colocar pressão nos rácios prudenciais e na rentabilidade, nomeadamente num ambiente de crescentes riscos económicos e de aperto progressivo da política monetária".

A digitalização e os esforços para responder às questões relacionadas com as alterações climáticas são outras das prioridades elencadas para os próximos três anos pelo Conselho de Supervisão do BCE.

Banca nacional confiante

Os bancos e o supervisor nacionais têm-se mostrado confiantes de que o setor está preparado para eventuais choques com o aumento do malparado. Nos últimos meses, várias vozes do setor têm garantido que hoje as instituições financeiras nacionais têm maior capacidade de resistência para enfrentar imprevistos que possam surgir com a eventual recessão que se espera em alguns países a partir do próximo ano. "O trabalho de casa está feito e o setor está mais capitalizado e com níveis de liquidez significativos", como explicou o CEO do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, na Money Conference, conferência promovida pelo DV, DN e TSF. Uma posição partilhada pelos restantes banqueiros. Porém, apesar de estarem confiantes, garantem estar atentos à evolução da situação.

