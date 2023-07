BCE sobe taxa de juro diretora para 4,25%, a mais alta desde 2008

As três taxas de juro diretoras da zona euro subiram 0,25 pontos percentuais, anunciou o Banco Central Europeu (BCE), esta quinta-feira. Assim, a taxa diretora principal (de refinanciamento) aumenta para 4,25%, o valor mais elevado dos últimos 15 anos.

É preciso recuar a julho de 2008, ainda o Lehman Brothers não tinha colapsado e arrastado a economia global para uma grave crise financeira, para encontrar um nível de juros tão elevado.

Mas o BCE diz mais. Mostra tanto incómodo com a dimensão da inflação que promete aumentar mais as taxas de juro ou mantê-las elevadas num futuro próximo de modo a domar completamente a subida dos preços.

"As futuras decisões do conselho do BCE assegurarão que as taxas de juro diretoras do BCE sejam fixadas em níveis suficientemente restritivos, durante o tempo que for necessário, para lograr um retorno atempado da inflação" aos 2%, diz a instituição sediada em Frankfurt, em comunicado.

A subida desta quinta-feira estava praticamente garantida pois a inflação da zona euro continua muito longe do objetivo, ronda atualmente os 6,4% (estimativa para junho, do Eurostat).

Segundo uma nota do banco central presidido por Christine Lagarde, "a inflação continua a descer, mas espera-se que ainda permaneça demasiado elevada durante demasiado tempo".

Assim, como o BCE está "empenhado em assegurar o retorno o mais rápido possível da inflação ao objetivo de médio prazo de 2%", "decidiu aumentar as três taxas de juro diretoras do BCE em 25 pontos base [pontos percentuais]".

