BBVA regista lucros de 4.842 milhões nos primeiros nove meses do ano

O BBVA obteve um lucro atribuível de 4.842 milhões de euros até setembro, mais 47% do que no período homólogo, com receitas mais elevadas na atividade comercial, informou esta sexta-feira à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários espanhola (CNMV).

Este valor inclui algumas despesas não recorrentes tais como os 201 milhões de euros utilizados na compra de sucursais em Espanha à Merlin, os custos líquidos associados ao processo de reestruturação, bem como os 416 milhões de euros do BBVA USA e o resto das empresas vendidas ao fundo PNC.

