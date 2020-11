Batata portuguesa para o mercado internacional já tem nome: Miss Tata

Miss Tata é a marca coletiva para a promoção da batata portuguesa no mercado externo e nacional, lançada esta terça-feira pela Porbatata, associação de promoção da fileira, no âmbito do projeto de promoção deste alimento no mercado internacional. O projeto apoiado pelo Portugal 2020, no âmbito Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, prevê um investimento global de 352.988 euros, financiado em 85% pelo FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

"Esta é a primeira vez que a fileira da batata portuguesa se junta para criar uma imagem coletiva para este produto, apostando na diferenciação e na qualidade", destaca a Porbatata.

Ana Marcela é jornalista Dinheiro Vivo

