Banco russo Sberbank com lucro de mais de 7200 milhões de euros no 1.º semestre

O Sberbank, sancionado pelo Ocidente devido à guerra na Ucrânia, obteve um lucro de cerca de 7214 milhões de euros (737.500 milhões de rublos) no primeiro semestre, anunciou esta quinta-feira o principal banco russo.

Em comunicado, citado pela EFE, o Sberbank detalhou que, daquele valor, 380,3 mil milhões de rublos (cerca de 3,7 mil milhões de euros) correspondem a lucros líquidos durante o segundo trimestre do ano atual, um nível descrito pelo banco como 'recorde'.

De acordo com o maior banco russo, os resultados superaram ligeiramente as previsões que apontavam para ganhos líquidos de cerca de 733,8 mil milhões de rublos nos primeiros seis meses do ano, e de 376,6 mil milhões de rublos durante o segundo trimestre.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os dados financeiros do mesmo período do ano passado não foram divulgados pelo Sberbank de acordo com as instruções do Banco Central da Rússia, que tomou medidas para conter o efeito das sanções ocidentais contra o setor bancário russo, desconectado do sistema Swift.

A rentabilidade dos capitais próprios (ROE, na sigla inglesa) do Sberbank no primeiro semestre foi de 25,5% e no segundo trimestre de 26%.