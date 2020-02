Banco de Portugal investiga papel de Teixeira dos Santos no EuroBic

Fernando Teixeira dos Santos, presidente executivo do EuroBic, está a ser investigado pelo Banco de Portugal. Segundo o jornal Público desta quarta-feira, estão em causa as declarações do banqueiro à RTP relativamente à transferência de um total de 135 milhões da Sonangol para uma sociedade no Dubai nos dias 14 e 15 de novembro de 2017, antes de Isabel dos Santos ter sido destituída do cargo de presidente executiva da Sonangol. Esta transferência foi tornada pública por causa do escândalo Luanda Leaks.

