AUTOvoucher com 80 mil novas adesões desde o fim de semana

Tudo o que precisa de saber sobre a subida do AUTOvoucher

O programa AUTOvoucher registou 80 mil novas adesões desde que, na sexta-feira, o Governo anunciou o aumento do benefício para 20 euros no mês de março, avançou hoje à agência Lusa fonte oficial do Ministério das Finanças.

Segundo a fonte, "desde o fim de semana até às 12:00 de hoje inscreveram-se 80 mil novos aderentes" no programa, que até aqui devolvia cinco euros no primeiro abastecimento mensal de combustível.

O ministério de João Leão referiu ainda que, até às 12:00 de hoje, tinham já sido reembolsados 35,3 milhões de euros aos consumidores através do AUTOvoucher.

Face aos 26 milhões de euros reportados na passada sexta-feira pelo ministro das Finanças, trata-se de um aumento de 9,3 milhões.

