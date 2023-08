Auchan compra dona do Minipreço por 155 milhões de euros

A Auchan Portugal acordou com o Grupo Dia a aquisição de toda a operação em Portugal, comprando as 489 lojas Minipreço e Mais Perto, num investimento que ronda os 155 milhões de euros, foi esta quinta-feira anunciado.

Num comunicado conjunto da Auchan Retail e do Grupo Dia, a que a Lusa teve acesso, as empresas informam que, com este acordo, o grupo Auchan reforça o posicionamento no setor e amplia a rede de lojas no mercado de proximidade e franchising.

O Grupo Dia sai do mercado português para centrar esforços na sua estratégia - a distribuição alimentar de proximidade - nos mercados que são mais relevantes para o seu negócio, acrescenta a informação.

O perímetro da operação, que está sujeita à aprovação da Autoridade da Concorrência, inclui três armazéns, além dos contratos, licenças e ativos necessários.

O acordo estabelece a integração dos 2.650 colaboradores do Minipreço e prevê o reforço da posição da Auchan no formato de proximidade, "graças à grande capilaridade da insígnia Minipreço em todo o país", refere a nota.

Citado no comunicado, o diretor executivo de todo o Grupo Dia [Minipreço], Martín Tolcachir, afirmou:"Como demonstram os resultados, entramos numa fase de consolidação do crescimento e o nosso objetivo é que o Dia se concentre nos países onde tem potencial de crescimento".

Para isso, acrescentou, "é necessário enfrentar o cenário atual e simplificar o perímetro do Grupo Dia".

Martín Tolcachir disse ainda que a decisão de vender o negócio do Grupo Dia em Portugal "não foi fácil", mas sublinhou que era a opção "acertada" para centrar os esforços do grupo nos mercados onde é mais relevante e tem capacidade de crescer com uma única insígnia (Dia).

Para o diretor-geral da Auchan Retail Portugal, Pedro Cid, esta aquisição representa "uma forte aposta da Auchan, ao juntar a sua experiência de mais de 50 anos de hipermercados em Portugal ao segmento de proximidade e também ao modelo de franchising, que é um dos pontos fortes do Minipreço".

"O cliente terá uma proposta completa e próxima, em todos os canais e serviços, com uma oferta variada, com forte aposta nos produtos frescos, na saúde, no preço e em todas as soluções para o dia-a-dia das famílias portuguesas", afirmou o responsável, destacando que se trata de "uma solução vencedora para todas as partes: empresas, equipas, parceiros e clientes".

O Grupo Dia começou a sua atividade em Portugal em 1993 e "ganhou a confiança dos lares portugueses graças à oferta de um amplo sortido de produtos a preços acessíveis e à promoção de uma ampla gama de produtos de marca Dia que se converteram num aliado da poupança de todas as famílias", destaca o comunicado conjunto.

A nota sublinha ainda que a Auchan - "pioneira em Portugal no modelo de hipermercados" - se assume "como militante do Bom, São e Local" e "assegura o compromisso de continuar a contribuir para melhorar a vida dos portugueses, através da relação de confiança que estabelece com as suas equipas, os seus parceiros e a comunidade".