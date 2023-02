Associações de proprietários duvidam da eficácia do novo pacote da habitação

As associações de proprietários duvidam da eficácia do novo pacote legislativo sobre habitação que o governo vai aprovar esta semana e pedem estabilidade e reversão de medidas gravosas.

Em declarações à Lusa, o presidente da Associação Nacional de Proprietários (ANP), António Frias Marques, considera ser "difícil" de acreditar que "agora, sete anos passados com a mesma política de habitação, vão ser implementadas medidas práticas destinadas a proporcionar casa a quem dela necessita" e a "simplificar a vida aos proprietários".

Os preços - quer de compra quer dos arrendamentos - e a dificuldade das famílias, sobretudo dos mais jovens, em conseguirem uma casa compatível com os seus rendimentos levou o governo a avançar com um novo pacote legislativo sobre habitação, com aprovação prevista para esta quinta-feira, que na vertente das rendas promete, segundo adiantou o primeiro-ministro, incentivos aos proprietários para colocarem casas no mercado de arrendamento, além de apoios para os jovens conseguirem arrendar casa.

