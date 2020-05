Associação de Certificação garante segurança nas empresas e no regresso ao trabalho

A APCER - Associação Portuguesa de Certificação - lançou esta semana a marca Covid Safe, que pretende ajudar a "restabelecer a confiança e segurança" de colaboradores, clientes e parceiros "no regresso gradual ao trabalho e na abertura da economia". Um serviço que está a gerar um interesse "muito significativo" junto das empresas.

"Vamos fazer um webinar de apresentação deste novo produto na quinta-feira e temos já casa cheia garantida e no mesmo dia em que anunciámos o evento chegámos às mil inscrições. Isto no primeiro dia de contacto com o mercado, o que prova que o interesse é muito grande", explicou, ao DN/Dinheiro Vivo, o presidente da APCER, José Leitão.

O novo serviço foi desenhado tendo por base as orientações da Direção Geral da Saúde, da Autoridade para as Condições do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho. Pretende verificar no local a "eficaz implementação de procedimentos e práticas de segurança e saúde, no sentido de mitigar eventuais situações disruptivas". E embora a expectativa fosse de um grande interesse por parte de empresas que lidam com o consumidor final, como o comércio, a distribuição, a restauração ou a hotelaria, o certo é que há um grande peso da base industrial, onde as empresas querem assegurar a segurança dos seus trabalhadores, antes de mais. "Há uma grande preocupação, genuína, das empresas com os seus colaboradores, querem-nos tranquilos e seguros de que as boas práticas de saúde e segurança estão a ser devidamente implementadas", adianta José Leitão.

Fundada em 1996, a APCER é líder da certificação em Portugal, com mais de sete mil certificados emitidos

A especificação Covid Safe é dirigida a todas as organizações, independentemente do sector de atividade, dimensão e natureza jurídica, sendo constituída por um conjunto de requisitos comuns, que são complementados por requisitos específicos em função do sector de atividade da organização.

Conta com clientes de referência em todos os setores de atividade em Portugal e no estrangeiro, já que, dos 11 milhões de euros que faturou o ano passado, os mercados externos pesaram 40%. Espanha, Brasil, China, Emirados Árabes Unidos e América Latina são as geografias onde opera.

E embora a pandemia de covid-19 tenha obrigado ao encerramento temporário de muitas atividades, a APCER conseguiu manter-se a laborar com um nível de atividade "bastante razoável". "Na área do climate change estamos a fazer a prestação de serviços remotos a 100% e noutras a 50%. O que não podemos realizar, reagendamos para depois do estado de emergência. O impacto não foi relevante, garante o presidente da APCER, que recusa ver neste novo serviço uma nova área de negócio. "É, claramente, um serviço de contexto que só se manterá nesta situação de emergência sanitária. E espero que essa necessidade desapareça o mais rapidamente possível". E acrescenta: "Porque é um serviço, e não um negócio, manteremos as tarifas aos nossos clientes, não vamos alterar rigorosamente nada".

A especificação Covid Safe será revista pela APCER sempre que as autoridades de saúde divulguem novas orientações, sendo que a declaração e a marca são renováveis a cada seis meses.