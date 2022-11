Assista em direto. Banqueiros reunidos na Money Conference

Os banqueiros João Pedro Oliveira e Costa, do BPI, Miguel Maya, do Millennium BCP, Paulo Macedo, da CGD, Pedro Leitão, do Montepio, e Luís Ribeiro, administrador do Novo Banco, e Miguel Belo de Carvalho, administrador do Santander, compõem o painel de debate da 6ª edição da Money Conference, que discute esta quinta-feira, a partir das 8h45 e até perto das 13h00, os grandes temas do futuro da banca. Fernando Medina, ministro das Finanças, fará o encerramento do evento.

Na abertura da Money Conference estará Hélder Rosalino, administrador do Banco de Portugal, antecedendo-se a comunicação de boas vindas de Marco Galinha, CEO do Global Media Group, dono de títulos como o Dinheiro Vivo, Diário de Notícias, Jornal de Notícias, TSF e O Jogo.

Participa ainda nesta edição Diego Garcia Puado, Partner EY Wavespace Madrid e GTM & Cloud /DET Leader.

Haverá ainda um painel para debater as tendências na banca, com Diego Garcia, da Puado, Fred Antunes, da RealFevr, e Madalena Talone, da CGD.