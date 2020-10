Assista em direto ao debate: "A Mobilidade Sustentável em Portugal - Desafios e Oportunidades"

Participam na discussão Eduardo Lemos, diretor de Planeamento Estratégico, da Brisa, José Rui Felizardo, CEO do Ceiia, Licínio Almeida, Diretor Geral da Volkswagen Portugal, e António Coutinho, Administrador Executivo da EDP Comercial. A moderação está a cargo da diretora do Dinheiro Vivo, Rosália Amorim, e do jornalista e project Manager do Portugal Mobi Summit, Paulo Tavares.

Leia mais sobre o Portugal Mobi Summit 2020 aqui