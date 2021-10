Assista à 4.º edição do Portugal Mobi Summit

O paradigma da mobilidade está a mudar, e nós? É com esta pergunta provocatória que arranca esta quarta-feira, em Cascais, a 4ª edição do Portugal Mobi Summit. A cimeira internacional sobre mobilidade acontece numa altura em que toda a indústria automóvel se reinventa para cumprir as metas de descarbonização, a venda de carros novos elétricos já supera a dos veículos a combustão em Portugal e a chamada micromobilidade vai ganhando terreno nas cidades.

É todo este universo de mudança disruptiva e acelerada na mobilidade, com vista a um futuro mais sustentável, que cabe nos três dias do Portugal Mobi Summit, com a participação de especialistas de renome internacional, governantes, autarcas, empresas de referência, startups e instituições europeias.

Temas como a transição energética e o chamado Green Deal, o planeamento urbano na era das cidades inteligentes, o 5G, a indústria automóvel e a mobilidade elétrica, o transporte público sustentável ou a micromobilidade e as novas tendências pós pandemia vão subir ao palco durante três dias.

O primeiro dia da iniciatiava do Global Media Group e da EDP Comercial conta com a presença do ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes. (programa completo aqui)

A Volvo, a Via Verde, a Fidelidade, o CEiiA e a Câmara Municipal de Cascais são parceiros desta inicitiva que se realiza entre o Palácio da Cidadela e a Casa das Histórias entre os dias 20 e 22 e que terá seguimento num fim-de-semana de experiências de mobilidade, aberto ao público, a 30 e 31 no Passeio Marítimo de Carcavelos.

