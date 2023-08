Arrendar quarto custa mais 100 euros do que em 2019

Apesar de a oferta de quartos para arrendar ter subido 71% nos últimos 12 meses, sobretudo em Lisboa e no Porto, segundo um estudo do Idealista, baseado nos anúncios publicados no seu portal imobiliário, o valor das rendas tem vindo a agravar-se desde o período pré-pandemia, com vários distritos a apresentar subidas na ordem dos 100 euros e aumentos percentuais de, no mínimo, 21%.

Aveiro foi onde os preços mais subiram: se em julho de 2019 arrendar um quarto numa habitação partilhada custava, em média, 236 euros, no mesmo mês de 2023, o montante fixou-se nos 355 euros, ou seja, mais 119 euros (+50%). Em Leiria, a subida também foi expressiva - na realidade, a segunda maior (+42%) -, tendo o montante pedido aos inquilinos aumentado cerca de 80 euros, para 270 euros, face ao período em análise.

Ainda no pódio das variações percentuais, as rendas de quartos praticadas em Braga aumentaram na ordem dos 37%, numa diferença compreendida em 94 euros, para 350 euros. Nesta sequência surge Setúbal, onde arrendar um quarto custa agora 380 euros, mais 100 euros (+35%) do que em 2019 - o segundo maior aumento em termos de valor -, seguido de Coimbra, distrito no qual os preços subiram 34%, ou 68 euros, para 270 euros.

Os grandes centros urbanos, por seu turno, foram os que apresentaram as menores subidas percentuais, porém, continuam a ser os que praticam valores mais altos. Enquanto no Porto o aumento foi de 30% (cerca de 92 euros), para 400 euros, em Lisboa o acréscimo foi de 96 euros, para 506 euros (+23%). À semelhança do arrendamento total de uma casa, é na capital do país onde se encontram os preços mais expressivos. Faro registou uma subida de 21%, ou 65 euros, e, em julho deste ano, arrendar um quarto neste distrito custou, em média, 380 euros.

O Idealista não conseguiu apurar valores dos anos passados referentes a Santarém, por falta de dados, sabendo-se apenas que o custo atual de um quarto nesta localidade é de 290 euros mensais. Juntamente com Leiria e Coimbra, estes são os três distritos onde é mais barato arrendar aquela divisão da casa.

Já por comparação a 2022, foi em Braga onde as rendas dos quartos mais subiram, estando 35%, ou seja, 90 euros, mais caras do que há um ano, quando custavam 260 euros. Seguem-se Setúbal (27% ou 80 euros), Faro (27% ou 80 euros), Coimbra (23% ou 50 euros), Lisboa (20% ou 86 euros), Aveiro (18% ou 55 euros), Leiria (17% ou 40 euros) e Porto (14% ou 50 euros).

"A atual realidade do mercado de arrendamento português nas grandes cidades faz com que seja complexo para muitas pessoas solteiras ou separadas suportar o custo de uma casa, tornado o arrendamento de um quarto a opção mais vantajosa", destaca o Idealista. Neste sentido, o arrendamento de quartos tem representado uma solução habitacional não só para estudantes, como também para jovens nos seus primeiros anos no mercado de trabalho e, em alguns casos, até mais tarde.

E a oferta não é escassa. De acordo com os dados do portal imobiliário, o número de quartos disponíveis no mercado para arrendamento cresceu cerca de 71% no último ano, registando-se, inclusive, na maioria dos distritos, aumentos superiores a 50%. O reforço do stock foi "bastante acentuado" e Lisboa foi a cidade que protagonizou a maior subida: 146%. Seguiram-se o Porto (107%), Leiria (96%), Aveiro (67%), Coimbra (50%), Faro (29%) e Braga (10%).

Das localidades analisadas pela empresa, nenhuma apresentou descida no número quartos para arrendar nos últimos 12 meses. Ainda assim, em declarações ao Dinheiro Vivo, a Deco revela que tem recebido queixas relacionadas com a oferta e com os preços praticados no mercado de arrendamento de quartos, por parte dos consumidores. Aliás, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor aponta que as reclamações e pedidos de apoio sobre o arrendamento - no geral - têm aumentado relativamente aos dois anos anteriores.

"Subida dos preços, cauções, obrigação de assinar contrato de arrendamento sem visitar o espaço a arrendar, ausência de informação ou informação enganosa acerca das características do espaço e cláusulas contratuais abusivas, tanto nos contratos, como nas plataformas de arrendamento", são as principais motivações.