Arrendar casa em Lisboa é mais caro que em Madrid e tão dispendioso como em Barcelona

Os valores praticados no mercado de arrendamento de Lisboa sofreram um aumento de 36,9% no último ano, atingindo um preço médio de 21 euros por metro quadrado. Com esta subida, arrendar casa na capital portuguesa ficou com um custo semelhante ao praticado em Barcelona e mais caro do que em Madrid (17 euros/m2). Aliás, o aumento verificado em Lisboa é o mais elevado quando comparado com os registados em Paris, Milão, Madrid e Barcelona​​​​.

Os dados são da Casafari, plataforma especializada em informações estatísticas do mercado imobiliário europeu, que esta quinta-feira divulgou as conclusões do seu Relatório do Mercado Residencial para o 4º trimestre de 2022.

