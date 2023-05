Apple supera expectativas com lucro líquido trimestral de 24 mil milhões de dólares

© JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Apple superou em muito as expectativas do mercado com quase 95 mil milhões de dólares de faturação entre janeiro e março, gerando 24 mil milhões de dólares (21,77 mil milhões de euros ao câmbio atual) de lucro líquido, num cenário de desaceleração económica global.

Em grande parte estes resultados foram possíveis graças às vendas do seu principal produto, o iPhone, que subiram ligeiramente em relação ao primeiro trimestre do ano passado e chegaram aos 51,33 mil milhões de dólares, segundo um um relatório de resultados divulgado esta quinta-feira, superando as previsões dos analistas.

Isto apesar da queda na procura por aparelhos eletrónicos devido à inflação.