Apple e Amazon multadas em 194 milhões de euros por restringir a concorrência

A Comissão Nacional dos Mercados e Concorrência (CNMC) de Espanha multou esta terça-feira as empresas americanas Apple e Amazon em 194 milhões de euros, por "restringirem a concorrência" na distribuição de produtos no comércio eletrónico da multinacional norte-americana, Apple, no ramo espanhol.

As duas gigantes da tecnologia são acusadas pela CNMC de terem restringido o acesso à plataforma Amazon a alguns revendedores de produtos da Apple após terem assinado dois contratos em outubro de 2018.

As cláusulas dos contratos indicavam que "apenas uma série de distribuidores designados pela própria Apple poderia vender produtos da marca através do site da Amazon em Espanha", detalhou o comunicado da agência encarregue de garantir as normas da concorrência no país.

Além disso, os acordos "limitaram a possibilidade das marcas concorrentes da Apple adquirirem espaço publicitário no site da Amazon na Espanha para anunciar seus produtos", o que prejudica "diretamente os consumidores, já que limita a sua capacidade de descobrir novas marcas e/ou produtos alternativos aos da Apple", acrescentou a nota.

A CNMC, que estima que essas práticas conseguiram "alterar a dinâmica de vendas dos produtos Apple no site da Amazon na Espanha", sendo que o site da Amazon espanhol é também aquele que serve o mercado português.

A multa para a Apple chega a 143,6 milhões de euros, enquanto a Amazon terá que pagar 50,5 milhões de euros.

Em reação enviada à AFP, a Apple afirmou que implementou essas medidas com a Amazon para "proteger os utilizadores" dos riscos de falsificações.

O objetivo da Apple é "proteger os utilizadores dos riscos ligados à segurança e à qualidade dos produtos falsificados", afirmou o grupo, que com estas medidas assegura ter conseguido "reduzir efetivamente a falsificação".

Contudo, não foi a primeira vez que estas duas empresas foram sancionadas.

Na Itália, a Amazon foi multada em dezembro de 2021 em 1,1 mil milhões de euros. A Apple foi penalizada em 371,6 milhões de euros em outubro de 2022.

A União Europeia estabeleceu, em março de 2022, uma nova legislação para reprimir os abusos da posição dominante dos gigantes digitais. O objetivo é agir antes que o comportamento abusivo destrua a concorrência.