Aposta nas qualificações, digitalização e atração de investimento é fundamental

Depois de uma edição em formato digital, em 2020, a AICEP organizou o regresso da sua Conferência Anual ontem, no Convento de São Francisco, em Coimbra, onde juntou empresários e membros do governo para analisar as principais oportunidades e os desafios da economia portuguesa. À saída de uma crise sanitária sem precedentes e em plena crise política, Portugal precisa de "estabilidade" para conseguir endereçar os obstáculos ao crescimento económico, defenderam os presentes. Mas há, contudo, boas notícias no que respeita ao desempenho da atividade da agência pública de investimento, que foi capaz de, já neste ano e até ao final de outubro, bater o recorde no volume de investimento contratualizado no âmbito do Portugal 2020.

Luís Castro Henriques subiu ao palco para congratular os empresários portugueses pela "resiliência" e capacidade de, mesmo num cenário particularmente adverso, manterem a competitividade sem "qualquer abrandamento". Em causa estão os 1233 milhões de euros contratualizados até ao final de outubro, superando os números de 2019, quando foi atingido o patamar dos 1172 milhões de euros.

Em 2020, ano de embate da pandemia, o ponteiro não foi além dos 287 milhões de euros. "Nesta crise, a verdade é que recuperámos assim que possível porque as empresas exportadoras fartaram-se de trabalhar", reconhece o presidente da agência. Por outro lado, a AICEP garante que o desempenho do Portugal 2020 foi positivo e está acima do registado durante o QREN.

Dois exemplos são a média de criação de postos de trabalho, em que o Portugal 2020 conseguiu ser três vezes mais eficaz, mas também a rubrica que diz respeito ao investimento em investigação e desenvolvimento (I&D), que triplicou face ao anterior quadro comunitário. "É uma mudança de paradigma", acredita Luís Castro Henriques, que pede a continuação desse crescimento através da aposta no talento nacional altamente qualificado. Além da multiplicação do investimento contratualizado, o líder da agência pública fez questão de assinalar que a sua distribuição geográfica tem vindo a ser cada vez menos focada em Lisboa. "Quase 70% do investimento foi canalizado para o Norte e Centro", realça.

Qualificar para vencer

O tema das competências foi transversal às várias intervenções durante a conferência, merecendo mesmo uma nota particular do secretário de Estado da Internacionalização. Eurico Brilhante Dias defendeu que "o país tem feito, nos últimos 25/30 anos, um esforço muito significativo na qualificação dos portugueses" e que Portugal é hoje capaz de competir com outros países europeus nas qualificações das pessoas com até 50 anos. Existe, porém, uma "parte da força de trabalho" que ainda não tem as competências necessárias para alavancar o desenvolvimento económico desejado. Em sentido contrário, a existência de trabalhadores com excesso de qualificações para os postos de trabalho que ocupam cria "frustração" que leva a maiores níveis de emigração, perdendo o país talentos em cuja formação investiu.

Já Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, concorda em relação "à qualidade dos nossos recursos humanos" e fala numa "população muito qualificada" que será essencial para alavancar a retoma económica e, mais do que isso, de manter um crescimento sustentado da economia. Para isso, porém, será essencial levar a cabo reformas importantes na máquina do Estado. "Um desses desafios passa pela modernização da administração pública que está mais envelhecida, menos capacitada e muito atrasada na utilização de tecnologia", tornando-se menos capaz de dar resposta às necessidades das empresas. "Precisamos de melhorar a forma como a administração pública utiliza a tecnologia", apela. É preciso mais eficiência e eficácia, duas características que podem ser impulsionadas através da aplicação do PRR. "Vou continuar a acelerar estes processos", assegura, reforçando o compromisso de continuar a trabalhar para a execução do PRR enquanto continuar em funções.

Perspetiva de um unicórnio

Nuno Sebastião, cofundador e CEO da Feedzai, uma das empresas portugueses com o estatuto de unicórnio, participou no evento para falar sobre a importância de valorizar o talento e de o integrar, em absoluto, no crescimento das empresas. "É preciso criar as condições para que as melhores pessoas queiram trabalhar contigo", afiança o gestor, que mantém a sede da organização em Coimbra. A aposta em atividades de I&D faz parte desse leque de argumentos para conquistar colaboradores, mas também o facto de, no caso da Feedzai, 15% da empresa ser detida pelos funcionários.

No campo da inovação, Nuno Sebastião usa os números para mostrar o empenho do seu negócio no I&D. "Cerca de 60% dos nossos empregados estão em Portugal e 5% desses são doutorados", revela, atirando ainda uma comparação que evidencia o grau de comprometimento com a disrupção. "Temos uma percentagem maior de doutorados na Feedzai do que a Google", aponta, o que permitiu à startup ter registado 22 patentes nos últimos 18 meses. Ainda assim, o CEO identifica dificuldades impostas aos empreendedores e pede ação governativa, desde logo na adaptação da legislação de trabalho aos novos modelos nascidos durante a pandemia, no sistema fiscal que não favorece o investimento e noutros custos de contexto que impedem o surgimento de outros unicórnios em Portugal.

Se for instalada uma "fábrica de unicórnios no país", Nuno Sebastião acredita que "em cinco anos conseguimos criar um milhão de postos de trabalho, duplicar o salário médio em Portugal e atingir um crescimento de 4,4 pontos percentuais no PIB ao ano". Fundamental, contudo, será desburocratizar, apoiar o investimento em I&D e reduzir os custos de contexto às empresas nacionais.

dnot@dn.pt